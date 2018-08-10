تحالف العبادي يعلن عن اتفاق بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

أعلن تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع 3 أطراف سياسية، بشأن تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

والأطراف السياسية الثلاثة التي أعلن تحالف العبادي الاتفاق معها هي، تحالف “سائرون” (صاحب المركز الأول في نتائج الانتخابات) المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف “الوطنية” بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي.

وقال خالد العبيدي رئيس الوفد المفاوض لتحالف “النصر”: إن “المباحثات الأولية مع وفدي الحكمة والوطنية خرجت بنتائج إيجابية وتفاهمات مشتركة، ووضع الخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة القادمة ضمن سقف زمني واضح، وضرورة رفض مبدأ المحاصصة في تشكيلها”.

وأضاف العبيدي، أنه “تم الاتفاق مع تيار الحكمة والقائمة الوطنية على وضع بنود الاتفاق ومناقشتها تمهيدًا لتوقيعها قبل إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي”.

واستطرد: “نحن الآن بتوافق كبير مع تحالفات سائرون والحكمة والوطنية، إضافة إلى وجود تفاهمات متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ولدينا تواصل مع الأخوة في تحالف الفتح”.

واختتم العبيدي حديثه قائلًا: إن “أبواب تحالف النصر مفتوحة لجميع الكتل المؤمنة برفض مبدأ المحاصصة، ومستعدة للمساهمة والتعاون في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من أية جهة أو كتلة كانت”.

وتتزامن هذه الخطوة من تحالف “النصر” مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، لنتائج العد والفرز اليدوي لأصوات مراكز الاقتراع التي بها مزاعم تزوير، حيث حصل “تحالف الفتح” على مقعد إضافي، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما أعلن مسبقًا.