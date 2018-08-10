الأردن.. وفاة أمين عام جبهة العمل الإسلامي

أعلن فجر اليوم الجمعة في الأردن، عن وفاة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي “محمد عواد الزيود”، بعد ساعات من دخوله في غيبوبة.

وجاء خبر النعي عبر نجله “مجاهد” الذي نشر على صفحته بـ”الفيس بوك”، “أنعى إليكم خير الرجال والدي محمد عواد الزيود، فقد أسلم الروح إلى بارئها فجر اليوم الجمعة”.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت بأن الزيود أصيب بمرض السرطان قبل فترة، واشتدت حالته الصحية سوءًا، وأصيب أمس بغيبوبة، ليُعلن عن وفاته، فجرًا.

وأعاد حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، انتخاب محمد عواد الزيود، أمينًا عامًا، لدورة ثانية مدتها 4 سنوات، في الأول من مايو/ أيار الماضي.