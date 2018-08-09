العراق.. “إنقاذ كركوك” تهدد بالتظاهر احتجاجًا على تردي الخدمات

هددت “جبهة إنقاذ كركوك” العراقية، بتنظيم مظاهرات في حال لم يتم إيجاد حل لمسألة انقطاع التيار الكهربائي، وتردي الخدمات.

وقال عضو جبهة إنقاذ كركوك، عمار كهية، الخميس، للصحفيين عقب اجتماع لأعضاء الجبهة في مبنى المحافظة: “إذا لم يتم حل النقص في الكهرباء والخدمات في كركوك، سنبدأ بمظاهرات كتلك التي تجري في جنوب البلاد”، دون تحديد توقيت بعينه.

من جهته قال إسماعيل الحديدي، عضو الجبهة، في تصريح صحفي، إنهم “أعطوا السلطات المحلية المعنية، طلبًا لهم للحصول على تصريح لتنظيم مظاهرة لمطالبة الحكومة المحلية بإجراء إصلاحات في المدينة”.

وشدد رعد الصخري عضو جبهة إنقاذ كركوك على أنه “كما هو الحال في كل العراق، هناك حاجة إلى حرب حقيقية ضد الفساد في كركوك”.

و”جبهة إنقاذ كركوك”، تشكلت الشهر الماضي، وتتكون من مرشحين لم يفوزوا بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكانوا يطالبون بإعادة الفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع في كركوك، وليست تلك التي بها مزاعم تزوير فقط.‎

وتشهد محافظات البصرة وذي قار والديوانية والمثنى، جنوبي العراق، تظاهرات، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الاتحادية لمطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات، وتوفير الوظائف.