القضاء العراقي يعلن نتائج العد والفرز اليدوي في طعون الانتخابات

أعلن القضاء العراقي نتائج العد والفرز اليدوي في المحافظات التي تم تقديم طعون فيها خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وسط عدم حصول تغيير في مقاعد الكتل السياسية باستثناء محافظات ذي قار وصلاح الدين والأنبار وبغداد.

وذكر بيان صدر عن القضاة المنتدبين، مساء الخميس، أن إجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات جاء تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية بالنسبة للمحطات التي قدمت بخصوصها الشكاوى، وأنه تم بإشراف مراقبي الأمم المتحدة والكيانات السياسية والإعلام.

وأظهرت نتائج الانتخابات عدم حصول تغيير في مقاعد الكتل السياسية إلا في محافظات ذي قار وصلاح الدين والأنبار وبغداد، حيث فاز مرشحون على حساب فائزين سابقين، داخل القائمة الواحدة، فيما خلت بقية المحافظات الأخرى من أي تغييرات في عدد المقاعد.

وبدأ القضاء العراقي الشهر الماضي عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج انتخابات مايو/ الماضي؛ إثر ورود تقارير بحدوث عمليات تزوير واسعة، فضلًا عن تأكيد لجان برلمانية وحكومية حصول التزوير في الكثير من المحطات.