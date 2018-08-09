باراك يدعو الجيش الإسرائيلي لاجتياح قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الجيش الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن احتلال القطاع هو الطريقة الوحيدة للتخلص من حركة حماس.

وذكرت “القناة الإسرائيلية العاشرة” عن باراك قوله :”في عمليتي الرصاص المصبوب وعمود السحاب التي نفذهما الجيش الإسرائيلي في غزة، واللتين حصلتا عندما كنت وزيرًا للجيش في عامي 2008-2014، كنا نحن من بادرنا لتنفيذ العملية، أما في الوضع الحالي نحن ننجر خلف حماس ونسمح لها بقيادة المعركة”.

وأضاف: “لا يمكن إسقاط حكم حماس إلا من خلال احتلال قطاع غزة”.

وتابع باراك: “لقد درسنا في الماضي خيار احتلال قطاع غزة مع كل من مصر وقطر والسلطة الفلسطينية، إلا أن جميع هذه الأطراف رفضت استلام مسؤولية القطاع بعد إسقاط حماس”.

وشن باراك هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال: “إن نتنياهو يفضل السفر إلى روسيا لالتقاط صورة مع بوتين على علاج مشكلة غزة”.