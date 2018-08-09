الحريري: لا توجد تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة

نفى رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، وجود تدخلات خارجية في عملية تشكيل الحكومة المنتظرة، مشددًا على أن الكلام حول هذا الموضوع في غير محله.

وقال الحريري، في تصريحات صحفية بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمنزل الأخير في بيروت: “موضوع التدخل الخارجي غير وارد ولا أحد يتدخل بتشكيل الحكومة وهذا الكلام بغير محله”.

وأضاف: “لا وجود لتدخلات ولا ضغوطات والمشكلة داخلية وهي مشكلة حصص”.

وأشار الحريري إلى أن بلاده تمر بوضع اقتصادي وإقليمي صعب، داعيًا القوى السياسية إلى “التفكير بالبلد قبل التفكير بالأحزاب السياسية”، معربًا عن أمله بأن تتبلور أمور إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن “الجميع حريص على البلد وهذا الحرص يجب أن يتبلور بالنتائج”، وفق الأناضول.

وتابع الحريري: “لن أرد على التهديد بالشارع، وإذا رأى صاحب هذا الطرح أن هذا هو الحل، فليكن”.