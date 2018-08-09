العراق.. الصدر يهدد بالتخلي عن تشكيل الحكومة وتأسيس كتلة معارضة

لوّح زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بالتخلي عن تشكيل الحكومة القادمة، مهددًا باللجوء إلى تشكيل كتلة سياسية معارضة، في حال لم تتحقق معظم شروطه التي طرحها الأسبوع الماضي، بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل.

وكان الصدر أعلن، الأسبوع الماضي، 40 شرطًا قال إنها يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء العراقي المقبل وعلى رأسها أن يكون مستقلًا، ومن خارج أعضاء البرلمان المنتخب، وأن لا يكون مزدوج الجنسية.

كما تضمنت الشروط أن يكون رئيس الحكومة المقبل مقبولًا على الصعيد الوطني، ومشهودًا له بالمواقف الوطنية، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف، وأن لا يعمل وفق نظم طائفية أو عرقية أو قومية أو حزبية على الإطلاق، وأن يحارب الفساد.

وقال الصدر، في بيان له اليوم: “إن لم تتحقق أغلب تلك الشروط فإني لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى، وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها”.

ودعا الصدر الكتل السياسية “التي لا تزال تحب الوطن” إلى الالتحاق بكتلة المعارضة التي قال إن اسمها سيكون “كتلة إنقاذ الوطن”.

وأضاف أن هذه الكتلة ستعمل على “إنقاذ العراق” من الظلم والفساد الذي ينخر بالمؤسسات العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وتابع الصدر: “سأعطي سقفًا زمنيًا محددًا لتحقيق الأربعين شرطًا، وإلا فالمعارضة قرارنا، وليكن السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي”.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات قريبًا نتائج العدّ والفرز اليدوي، ومن ثم سترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية.