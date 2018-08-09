الملك سلمان يستضيف 1000 شخص من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الخميس، أمرًا ملكيًا يقضي باستضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

بدوره، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن بالغ شكره للملك سلمان لحرصه المستمر على مد جسور الصلة، وتمتين العلاقات مع الأخوة أبناء الشعب الفلسطيني”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

وقال آل الشيخ: “إن الأمر الملكي يأتي في سياق الدعم المتواصل، والاهتمام البالغ الذي يوليه الملك سلمان للقضية الفلسطينية، وتقديرًا منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في أرض الرباط”، مشيرًا إلى أن “الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة، وللحفاظ على قبلة المسلمين الأولى في القدس الشريف”.