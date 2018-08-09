بالصور.. الطيران الإسرائيلي يقصف مبنى مؤسسة ثقافية في قطاع غزة

قصفت طائرات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مبنى “مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والفنون” غرب مدينة غزة، مخلّفة عدة إصابات.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت ثمانية صواريخ على المبنى مؤسسة المسحال، والذي يوجد فيه مقر للجالية المصرية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “وصول سبع إصابات جراء القصف الإسرائيلي على مبنى المسحال”.

وقالت الوزارة “إنها تواصل رفع الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والإسعاف و الطوارئ، لمواكبة التطورات الميدانية جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في أنحاء متفرقة من أجواء قطاع غزة.