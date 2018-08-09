إعدام داعشي في السويداء السورية انتقامًا لـ “نحر صبي”

أعدم غاضبون شنقًا أسيرًا تابعًا لتنظيم داعش وسط ميدان عام في بلدة سورية، ردًا على إعدام التنظيم لصبي كان قد احتجزه كرهينة، وفق ما نقله موقع “بي بي سي” عربي عن صحيفة “التايمز” البريطانية.

ونشرت الصحيفة مقالًا لمراسل شؤون الشرق الأوسط من سوريا، رتشارد سبنسر، بعنوان “شنق مسلح تابع لتنظيم الدولة انتقامًا لنحر صبي”.

وقالت الصحيفة إن جمعًا غاضبًا أعدم شنقًا، دون محاكمة، أسيرًا تابعًا لتنظيم داعش وسط ميدان عام في بلدة سورية ردًا على إعدام التنظيم لصبي رهينة لديه.

وأوضحت الصحيفة بأن المسلح التابع للتنظيم اقتيد إلى بوابة، هي ما تبقى من كنيسة مهدمة في بلدة السويداء، جنوب سوريا، وهي معقل الأقلية الدرزية في البلاد، وتجمع مئات من النساء والرجال في الميدان أثناء عملية إعدام المسلح.