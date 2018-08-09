كولومبيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، أعلن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن المالكي تسلم خلال زيارته لكولومبيا رسالة رسمية من الرئيس الكولومبي سانتوس يؤكد فيها اعترافه بالدولة الفلسطينية.

وجاء قرار الرئيس الكولومبي، قبل انتهاء ولايته وتسليم السلطة للرئيس المنتخب إيفان دوكي.

وأضاف المالكي أن “الرئيس سانتوس أبلغه أن هذا الاعتراف قرار مستحق، وأنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد بدوره موافقته عليه”.

وشارك المالكي، أمس الأربعاء، في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دووكي، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس.