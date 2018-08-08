صاروخ فلسطيني يسقط في مصنع إسرائيلي.. وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات (صور وفيديو)

صاروخ فلسطيني يسقط في مصنع إسرائيلي.. وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات (صور وفيديو)

تجدد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، في ساعة مبكرة من يوم الخميس.

المصدر: سامح المدهون - إرم نيوز

ذكر موقع “مفزاك لايف” الإسرائيلي، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، سقط في مصنع في “شاعر هنيغف” داخل الأراضي المحتلة .

وأضاف الموقع أنه “جرى استدعاء الشرطة الإسرائيلية وخبراء المتفجرات للتعامل مع الصاروخ”.

وتجدد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، في ساعة مبكرة من يوم الخميس، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية موقع الادارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات “مفلاسيم” و”نير عام” و”كلية سبير” و”سديروت”.

ومازال الوضع الأمني متوترا في قطاع غزة، حيث تحلق الطائرات الإسرائيلية على مستويات منخفضة في أجواء القطاع.

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