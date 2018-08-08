استشهاد فلسطيني بتجدد قصف إسرائيلي على غزة.. وتحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جرّاء تجدد قصف إسرائيلي على قطاع غزة، في ساعة مبكرة من يوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن المواطن على الغندور البالغ 30 عامًا استشهد، فيما نُقل 3 مصابين بجراح مختلفة إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن القصف استهدف موقع “فلسطين” شمال قطاع غزة، و”تونس” جنوب القطاع، التابعين لفصائل فلسطينية.

وشنّ الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى خسائر مادية فادحة، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق في أنحاء مختلفة من أجواء قطاع غزة.

وردت الفصائل الفلسطينية على القصف الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع.

وتسود حالة من التوتر الشديد في قطاع غزة، منذ الأربعاء، حيث يتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي القصف المتواصل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد إطلاق نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال يوم الأربعاء.

وأضاف الجيش في بيان، أن “القبة الحديدية اعترضت 11 منها، بينما سقطت 4 في مناطق مأهولة، والبقية سقطت في مناطق مفتوحة غير مأهولة”.

في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، مسؤوليتها عن قصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

تحركات لاحتواء التصعيد

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن “التحركات الدبلوماسية لا تزال متواصلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار”.

ونقل الموقع عن المبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، قوله إن “الوضع الأمني في قطاع غزة يبدو سيئًا، والوقت ينفد وينبغي احتواء التصعيد قبل تطوره”.

وأضاف الموقع أن “مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط يواصل اتصالاته مع مصر وجميع الأطراف المعنية لمنع التصعيد في غزة”.

وأشار إلى أنه “من المقرر أن تجتمع الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية الخميس لمناقشة الوضع في قطاع غزة وكيفية التعامل معه”.