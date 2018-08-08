تصعيد إسرائيلي في غزة وسط أجواء من الترقب والحذر (صور)

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ومواقع عسكرية تتبع للفصائل الفلسطينية.
وأفادت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا يتبع حركة حماس غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة لعدة غارات على مواقع عسكرية للفصائل غرب مدينة غزة.
وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية بقيت تحلّق في أنحاء متفرقة من أجواء قطاع غزة لساعات متأخرة من الليل، في ظل توتر أمني في المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لسكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ تحسبًا لسقوط المزيد من الصواريخ.
وأضافت أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعقد حاليًا جلسة تقدير موقف في مقر وزارة الجيش مع كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت حركة حماس قد ذكرت أن اثنين من عناصرها استشهدا الإثنين في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للحركة شمال القطاع المحاصر.
وتسري أنباء عن محاولات مصرية جادة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في غزة مقابل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع.
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