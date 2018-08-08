بعد التهديد والخطف.. صندوق الثروة السيادية الليبي ينقل مكتبه من طرابلس

قررت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد)، اليوم الأربعاء، نقل مكتبها الرئيسي من طرابلس بسبب خروقات أمنية، بعدما تلقى عدد من موظفيها تهديدات، أو تم خطفهم.

وظلت المؤسسة، التي تحوز أصولًا معظمها مجمدة تقدر قيمتها بنحو 66 مليار دولار، في قلب نزاعات على القيادة وصراعات على السلطة تعكس الانقسامات السياسية في ليبيا.

وقالت المؤسسة في بيان: “المؤسسة الليبية للاستثمار تتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتجاوزات المتمثلة في التدخل الصارخ من قبل أفراد مسلحين تابعين لكتيبة تحمي البرج… المؤسسة ترفض هذه الانتهاكات وتعلن نقل مقرها من برج طرابلس نتيجة للخروقات الأمنية”.

وأضافت أن موظفيها جرى تهديدهم وتخويفهم وتقييد تحركاتهم، وتم خطف بعضهم واحتجازهم في قاعدة قريبة، وتم إبلاغ رؤساء الإدارات بعدم تنفيذ تعليمات الإدارة.

وأوضحت المؤسسة في البيان أنه “تم إجبار مدير تقنية المعلومات لإيقاف البريد الإلكتروني لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير إدارة العمليات”.

وظهرت تلك الانقسامات في بعض الأحيان بالمقر الرئيسي للمؤسسة في برج طرابلس، حيث عيّنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا علي محمود حسن محمد رئيسًا للمؤسسة، والذي استطاع ترسيخ أقدامه في أعقاب نزاع مع منافس كان يطالب بالمنصب.

ويسيطر على طرابلس إلى حد كبير عدد قليل من مجموعات مسلحة قوية تدعي أن لها وضعًا رسميًا، وهو ما وسع نطاق مصالحها الاقتصادية، حيث اخترقت مؤسسات رئيسية وخطفت منافسين بشكل متكرر، وأفلتت من العقاب.

وأُنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار؛ لاستثمار إيرادات ليبيا النفطية قبل انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي في 2011 أطاحت بمعمر القذافي، وقسمت البلاد إلى مناطق تسيطر عليها فصائل متناحرة.