أسماء الأسد تعلن إصابتها بسرطان الثدي

كشفت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد مصابة بسرطان الثدي وبدأت المرحلة الأولى من العلاج فيما يبدو أنه مستشفى عسكري سوري.

ونشرت الرئاسة السورية على صفحتها بفيسبوك صورة للأسد وزوجته أسماء مع تعليق جاء فيه: “بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..من القلب .. رئاسة الجمهورية العربية السورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل..”

وتبلغ أسماء الأسد 43 عاما وتنحدر من عائلة الأخرس في حمص وسط سوريا، وكانت تقيم مع أسرتها في لندن حيث تحمل الجنسية البريطانية، قبل أن تستقر في سوريا منذ عام 2000 لدى عقد قرانها على الرئيس السوري، ولديها ثلاث أولاد هم حافظ وزين وكريم.

الموقف من الثورة

في البداية ثار جدل كبير بين السوريين حول موقف أسماء الأسد حتى أن البعض اعتبر أنها قد تكون مجبرة على السكوت بسبب ارتباطها بعائلتها وأطفالها الثلاثة، بدليل ظهورها العلني النادر وغيابها عن المشاركة في الحقل العام.

لكن تلك الصورة انهارت سريعا عندما أظهرت أسماء بشكل واضح الوقوف بجانب زوجها رغم النفور العالمي من أفعال نظامه.