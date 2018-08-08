نحو 30 مليون دولار.. خسائر غزة منذ إغلاق إسرائيل معبر “كرم أبو سالم”

كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع غزة منذ إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل، مشيرًا إلى أنها تجاوزت 30 مليون دولار.

وأضاف الحضري، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن إسرائيل تحاول من خلال إغلاق المعبر تطبيق خطة خنق قطاع غزة اقتصاديًا حيث بدأها في العاشر من يوليو الماضي، مؤكدًا أن إسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعابر.

وقال الخضري إن “الخسائر شملت العديد من القطاعات منها القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد سواء بشكل مباشر وغير مباشر”.

وأوضح أن تضرر هذه القطاعات وإغلاق المعابر يزداد تأثيره على كل مناحي الحياة في غزة، ويؤدي إلى دخولها في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل وضعف شديد للقوة الشرائية وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرر، في وقت سابق، إغلاق معبر كرم أبو سالم، مدعيًا أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.