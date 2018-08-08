مصر تمدد فتح معبر رفح في الاتجاهين

قررت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تمديد فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، وذلك بعد 4 أيام من فتحه في اتجاه واحد لعبور الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في طريقهم للأراضي السعودية.

وقالت السفارة الفلسطينية في القاهرة، إن السلطات المصرية قررت تمديد فتح معبر رفح لليوم الخامس في الاتجاهين بعد فتحه أربعة أيام في اتجاه واحد.

وأشارت في بيان صباح اليوم، إلى أن المعبر بدأ في استقبال المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين، سواء الحجاج أو من الحالات الإنسانية والمرضية والعالقين في الجانبين، وكذلك حاملي الإقامات في الدول العربية والأجنبية.

ووفق السفارة الفلسطينية بالقاهرة، فإن 3321 حاجًا وحاجة غادروا قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري للسفر إلى الديار المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام، عن طريق مطار القاهرة.

وكانت مصر فتحت معبر رفح البري بشمال سيناء لسفر حجاج قطاع غزة، على مدار 4 أيام متتالية من السبت وحتى الثلاثاء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.