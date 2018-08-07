الحريري يدعو لـ”التضحية” لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى “تقديم تضحيات من أجل تشكيل الحكومة”.

وفي حديث مع صحفيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل البرلمانية في منزله وسط بيروت، استغرب الحريري تحميله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة.

وقال إن “وضع البلد هو الأهم اليوم، وعلى كل الفرقاء أن يتواضعوا ويقدموا بعض التضحيات من أجل مصلحة البلد واللبنانيين”.

وكلّف الرئيس اللبناني، ميشيل عون، في مايو/ أيار الماضي، الحريري بتشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأعلن الحريري، الثلاثاء الماضي، أن “المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة مفتعلة من كل من يضع إعاقات ضد تشكيلها”، دون تفاصيل.

ويعود تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، الذي تسبب بمصاعب اقتصادية وسياسية للبنان، إلى مطالب القوى السياسية بتمثيل أكبر داخل الحكومة.

وبشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران واحتمال تأثيرها على تشكيل الحكومة، أجاب الحريري: “نحن على تواصل مع حزب الله (اللبناني/ حليف طهران)، وهو يريد تشكيل حكومة، والجميع يريد حكومة”.

ونفى الحريري “وجود أي تدخل خارجي لمنع تشكيل الحكومة”

وتابع: “على العكس من ذلك، هناك اندفاع من الخارج لإرساء الاستقرار في لبنان”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي حريص على أن تشكل الحكومة، وأن يبدأ تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر”.

وعُقد مؤتمر “سيدر”، في باريس أبريل/ نيسان الماضي، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، وحصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليونًا.

وأضاف الحريري أن “الدول العربية كما الغربية كلها حريصة على أن يكون هناك استقرار وثبات للوضع في لبنان لأن التحديات التي نواجهها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي أو بالنسبة للنازحين، كلها تحديات جدية”.