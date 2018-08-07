بريطانيا تحث على “ضبط النفس” في خلاف السعودية وكندا

حثت بريطانيا كندا والسعودية، اليوم الثلاثاء، على ضبط النفس وسط خلاف دبلوماسي نجم عن تصريحات صدرت عن كندا، وأبدت فيها قلقها بشأن احتجاز نشطاء في السعودية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن ” كلًا من كندا والسعودية شريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط النفس في الموقف الحالي”.

وأضافت: “المملكة المتحدة مؤيد قوي لحقوق الإنسان. ونبدي قلقنا بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة”.

لكن بريطانيا ودولا غربية عديدة من حلفاء السعودية وفقا لمحللين، لم تصل إلى مستوى ما ورد في بيان كندا الذي أغضب المملكة.

‎ففي بيانها ذكرت كندا مواطنة سعودية بالاسم وطالبت الرياض بالإفراج “فورا” عن من وصفتهم بـ “نشطاء المجتمع المدني”.