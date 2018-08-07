هنية يعلن عودة وفد حماس إلى القاهرة مجددًا ويتحدث عن التهدئة مع إسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، إن وفد المكتب السياسي للحركة والذي وصل إلى غزة، الخميس الماضي، سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة حاملًا رؤية الحركة لكل الملفات التي تمّ طرحها للنقاش.

وأضاف هنية خلال لقاء جمع قادة “حماس” ببعض قادة الفصائل والوجهاء، اليوم الثلاثاء، أن المكتب السياسي للحركة ناقش خلال الأيام الأخيرة كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوفد سيعود للقاهرة حاملًا رؤية الحركة حول المصالحة وكسر الحصار والحديث عن التهدئة مع إسرائيل.

وتابع هنية أن المكتب السياسي ناقش في اجتماعاته الحوارات مع القاهرة، والأمم المتحدة، واتخذ جملة من القرارات، مستدركًا أن “قيادة حماس راعت في قراراتها بأن القضايا لا تخص الحركة (حماس) وحدها إنما هي قضايا وطنية”.

وأكّد رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” أن “طبيعة المرحلة وشدة المؤامرة لا يمكن أن يواجهها طرف وحده مهما كانت قوته، لكن بصف فلسطيني موحد نستطيع أن نسقط أي “مؤامرة”، على حد قوله .

وكان وفد من المكتب السياسي لحركة حماس قد وصل إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي؛ لدراسة المقترحات المصرية والأممية في ملفي المصالحة والتهدئة مع إسرائيل؛ بهدف الخروج بقرارات نهائية حول العديد من المواضيع العالقة.