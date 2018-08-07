الحريري يؤكد عدم تدخل السعودية في تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أنّ السعودية لا ولن تتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنّ “أقصى ما تعبر عنه وتتمناه السعودية هو أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن؛ للمساهمة في دعم لبنان ودولته واقتصاده”.

وأوضح البيان، أنّ “علاقة الحريري مع القيادة السعودية عمومًا، وولي العهد محمد بن سلمان خصوصًا، علاقة أخوية ممتازة ومباشرة لا تحتاج إلى وساطة من أحد”.

ويعود تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، الذي تسبب بمصاعب اقتصادية وسياسية للبلاد؛ إلى مطالب القوى السياسية اللبنانية بتمثيل أكبر داخل الحكومة الجديدة.

ولفت البيان، إلى أن “الجهود المستمرة التي يقوم بها الحريري لتقريب وجهات النظر، وتضييق شقة الخلافات بين مختلف الأطراف بتأن وروية، تهدف في النهاية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، متوازنة سياسيًا، تشارك فيها جميع القوى، بمعزل عن أي تدخلات خارجية؛ لتتمكن من القيام بالمهمات والمسؤوليات التي ينتظرها منها اللبنانيون كافة”.