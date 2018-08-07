استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

أسفر قصف دبابة إسرائيلية استهدف موقعًا لحركة حماس في غزة الثلاثاء، عن استشهاد 2 على الأقل من النشطاء، وفق ما أعلن الجناح العسكري للحركة، ومسؤولون بقطاع الصحة.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان لها إنها “تزف الشهيدين أحمد عبد الله جمعة مرجان (23 عامًا)، وعبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي (23 عامًا)، اللذين ارتقيا في قصف إسرائيلي على موقع “عسقلان” التابع لها شمال قطاع غزة”.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ردّ بعد أن أطلق نشطاء النار مستهدفين قواته” مؤكدًا على أن “دبابة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، استهدفت المكان الذي أُطلقت منه النيران”.

ونشر أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر لحظة الاستهداف.

من جهته، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة عبر “تويتر” إنه تم “استهداف شمال قطاع غزة أدى إلى ارتقاء شهيدين، ولم يصل إلى مستشفى الاندونيسي أي إصابات أخرى حتى اللحظة”.