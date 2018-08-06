مصرع 28 داعشيًا بقصف جوي لقوات التحالف شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 28 مسلحا من تنظيم داعش لقوا حتفهم، الاثنين، في قصف جوي لقوات التحالف على مواقع لهم في شرق سوريا.

وأوضح المرصد: “قتل ما لا يقل عن 28 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية اليوم في قصف جوي ومدفعي لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على منطقة بير الملح في ريف دير الزور الشرقي المحاذي للحدود العراقية”.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأن “القصف لا يزال مستمرا وعدد القتلى مرشح للارتفاع”، موضحا أن التنظيم لم يعد “يسيطر سوى على جيب صغير” في هذه المنطقة.

وبحسب تصريحات لقائد القوات الفرنسية في قوات التحالف الدولي، الجنرال فرنسوا باريزو، في نهاية تموز/يوليو، فإن عناصر داعش وهم بالمئات لم يعودوا يسيطرون سوى على شريط من الأرض بين مدينتي هجين والبوكمال قرب الحدود العراقية.

وحذر باريزو بأن المعارك في منطقة دير الزور يمكن أن تتواصل لمدة شهرين أو ثلاثة.