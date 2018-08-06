تحالف “سائرون” يتبنى شروط الصدر الـ40 لاختيار رئيس الحكومة العراقية  

أعلن تحالف “سائرون” الفائز في الانتخابات التشريعية العراقية، موافقته، على 40 شرطًا وضعها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يجب أن تتوفر في من سيتولى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

والتحالف الذي حظي بدعم الصدر في الانتخابات يضم حزب “الاستقامة” التابع للتيار الصدري، فضلًا عن قوى مدنية وليبرالية على رأسها الحزب الشيوعي العراقي.

وقال قحطان الجبوري، وهو متحدث باسم “سائرون”، إن “الشروط التي حددها الصدر، لاقت قبولًا واسعًا، سواء لدى الأوساط الرسمية أو الشعبية”.

وأشار الجبوري إلى أن تحالفه سيعمل على “بلورة رؤية وطنية تستند إلى هذه الشروط التي حددها الصدر، والتي تمثل خريطة طريق، من شأنها ترجيح كفة طرف على آخر”.

وأعلن الصدر، الأسبوع الماضي، 40 شرطًا يجب توافرها في رئيس الوزراء المقبل، على رأسها أن يكون مستقلًا، وأن يكون من خارج أعضاء البرلمان المنتخب، وأن لا يكون مزدوج الجنسية، وأن يكون مقبولًا على الصعيد الوطني ومشهودًا له بالمواقف الوطنية، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف، وأن لا يعمل وفق نظم طائفية أو عرقية أو قومية أو حزبية على الإطلاق.

وجاء في الشروط أيضًا، أن لا يكون منصب رئيس الوزراء حصرًا على الشيعة فقط، بل يمكن أن يكون للعربي أو التركماني أو الفيلي (أكراد شيعة) أو غير ذلك.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، حل تحالف “سائرون” في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي“، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.