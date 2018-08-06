اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات النظام السوري وداعش في بادية السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء الأحد ما زالت مستمرة بين قوات النظام السوري وعناصر تنظيم داعش في باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن في تصريح ادلى به لوكالة الأنباء الفرنسية أن “اشتباكات عنيفة تدور منذ مساء االأحد، على محاور في باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، بين عناصر من تنظيم داعش من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى”.

وقال عبد الرحمن إن “الاشتباكات مستمرة وهناك تقدم للنظام عند الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية من السويداء”.

وأضاف أن هذه التطورات تشير إلى بداية عملية عسكرية واسعة لقضم مناطق التنظيم وإنهاء تواجده في المنطقة”، مشيرا الى أن قوات النظام “استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى ريفي السويداء الشرقي والشمالي الشرقي”.