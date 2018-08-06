فصائل معارضة تعتقل العشرات شمال غرب سوريا بتهمة التعامل مع النظام

اعتقلت فصائل سورية معارضة حوالي 45 شخصا في شمال غرب البلاد لاتهامهم بالتعامل مع النظام.

وقالت “الجبهة الوطنية للتغيير” إنها أطلقت حملة اعتقالات طالت عددا ممن أسمتهم “دعاة السلام” للاشتباه بتعاملهم مع النظام.

وكان المسؤول الإعلامي في الجبهة الوطنية للتحرير في حماه، أدهم رعدون قال لوكالة فرانس برس الأحد إن “الجبهة الوطنية أطلقت حملة منذ أسبوع اعتقلت فيها 15 شخصاً وما زالت مستمرة حيث كانت ذروة الحملة اليوم، فوصل عدد حالات الاعتقال الى 45 شخصا من دعاة المصالحة والمرشحين للانتخابات البلدية المعلن عنها من قبل النظام”.

و أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الاعتقالات التي جرت طالت نحو 50 شخصاً” من سكان حماة وإدلب بتهمة “محاولة عقد مصالحات مع قوات النظام”، وعقد “اجتماعات مع وفود من استخبارات النظام في مدينة حماة”.