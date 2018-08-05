انفجار مستودع للسلاح والذخيرة في أربيل

أكدت مصادر أمنية انفجار مستودع للأسلحة والذخيرة مساء الأحد في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال ملازم في شرطة أربيل إن المستودع يحوي أسلحة وذخيرة تعود لقوات البيشمركة، مؤكدًا أن سبب الانفجار ما زال مجهولًا.

وطوَّقت السلطات الأمنية مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته، لا سيما أنه الرابع من نوعه في الإقليم خلال شهر، حيث وقعت ثلاثة حوادث مشابهة في أربيل، ودهوك، والسليمانية، إلا أن السلطات قالت إن درجات الحرارة المرتفعة كانت السبب في انفجار تلك المخازن.

ويتخوّف مراقبون من أن تكون عناصر نائمة لتنظيم داعش خلف تلك الانفجارات، عقب تلقي التنظيم خسائر فادحة في صفوفه واندحاره، إلا أنه عاد ليعتمد على شن هجمات بواسطة خلاياه النائمة في مناطق متعددة في العراق.