نتنياهو يبرر للدروز دوافع إسرائيل لإقرار “قانون القومية”

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن “قانون القومية” العنصري سيساعد على منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية، مدافعًا عن قانون أثار حفيظة الأقلية الدرزية في إسرائيل.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي: “إن قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جدًا من الفلسطينيين في البلاد”.

وأضاف: “قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلًا”.

وتم إقرار القانون، الشهر الماضي، ليصبح جزءًا من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد، حيث لا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديمقراطية، ملمحًا بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود، ويمنحهم الحق “الحصري” لتقرير المصير فيها.

وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون، وخصوصًا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفًا، الذين اعتبروا أنه يجعل منهم سكانًا من الدرجة الثانية.

وبخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة في الجيش الإسرائيلي، فإن الخدمة في الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الإسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز.

وأوضح نتنياهو، الأحد، “أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهي دولة يهودية وديمقراطية، والحقوق الفردية راسخة في كثير من القوانين” المنصوص عليها في الدستور.

وأضاف: “لا أحد مس أو ينوي المساس بهذه الحقوق الفردية، لكن دون قانون الدولة القومية سيستحيل ضمان مستقبل إسرائيل كدولة قومية يهودية للأجيال (المقبلة)”.

وتحدث نتنياهو كذلك عن “الرابط العميق” بين دولة إسرائيل والدروز، معلنًا تشكيل لجنة وزارية خاصة لتعزيز العلاقات.

جاء ذلك في الوقت الذي احتشد فيه عشرات آلاف الإسرائيليين الدروز وأنصارهم وسط تل أبيب؛ للاحتجاج على القانون، السبت.

من جانبه، أكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف في خطاب: “رغم ولائنا غير المشروط للدولة، الدولة لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين” مع اليهود.