مقتل 4 أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في الصومال

أسفر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت قافلة عسكرية في مدينة أفجوي بإقليم شبيلي السفلي جنوبي الصومال، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال نائب رئيس الإقليم للشؤون الأمنية علي نور إن “الهجوم نتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف قافلة عسكرية بالقرب من مركز للجيش الصومالي”.

وأضاف نور أن “القوات الحكومية أوقفت السيارة لكنها انفجرت على بعد أمتار من مركز عسكري للجيش”.

وحول الخسائر البشرية أكد المسؤول المحلي على أن “الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 4 بينهم الانتحاري وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.

ووصلت وحدات من القوات الأمنية إلى موقع التفجير لنقل المصابين، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.