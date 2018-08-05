اغتيال عزيز إسبر الخبير الكيماوي بالنظام السوري.. “بصمات الموساد”

كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن اغتيال عزيز إسبر، وهو أحد خبراء دمشق البارزين في المجال الكيماوي، إذ يدير أحد فروع مركز البحوث العلمية، الذي تقول حكومات غربية إن ”أنشطته تركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية“.

وتمت عملية اغتيال عزيز إسبر في منطقة مصياف بريف حماة، وهي منطقة تقع تحت سيطرة النظام السوري.

ووفقًا لوسائل إعلام موالية للنظام؛ فإن إسبر قتل بعبوة ناسفة استهدفت سيارته بالقرب من “دوار ربعو”، قرب معمل أحذية مصياف على طريق حماة، وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل سائق السيارة.

وأشارت صحيفة “الوطن” السورية الموالية للنظام إلى احتمال ضلوع إسرائيل في الاغتيال، إذ كانت طائرات إسرائيلية قصفت مركز البحوث العلمية في مصياف في الـ22 من يوليو الماضي.

وإذا ما ثبت ضلوع إسرائيل في اغتيال إسبر، فإن ذلك يشير إلى تمكن الموساد من التغلغل في سوريا عبر زرع العملاء وسط الفوضى التي تجتاح البلاد.