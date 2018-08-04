لوقف الاحتجاجات.. رئيس الوزراء العراقي يخصص وظائف ومشاريع خدمية لمحافظة “بابل”

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت تخصيص وظائف عامة ورواتب لبعض الفئات، ومشاريع خدمية وعمرانية لمحافظة بابل، من أجل نزع فتيل احتجاجات شعبية متواصلة منذُ نحو شهر بعدد من المحافظات الجنوبية.

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إن رئيس الوزراء “قرر تخصيص وظائف حكومية وأموالا لمحافظة بابل لاستكمال مشاريع متوقفة في قطاعات الصحة والمياه والمجاري والجسور والطرق والأبنية المدرسية”.

وأضاف “سيتم تزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية على أساس النسبة السكانية، وإعادة النظر بموضوع الجباية (الضرائب) والصيانة، فضلًا عن تخصيص أموال لصيانة خمس محطات لنقل الطاقة”.

وجاء في القرارات أيضًا، “شمول الأرامل والمطلقات والأيتام من الأبوين والعاطلين عن العمل براتب الرعاية الاجتماعية، وإعادة جدولة القروض المترتبة على الفلاحين وفوائدها”.

وتقرر كذلك “إعادة تفعيل قروض المبادرة الصناعية، والمبادرة الزراعية، وتفعيل تمويل مشروع القروض الصغيرة لتوفير فرص التشغيل في مناطق المحافظة، وإعادة النظر بشروط الإقراض”.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصناعة والوزارات والجهات الأخرى “ستتولى إعادة تأهيل المصانع والشركات الإنتاجية لضمان توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة”.

وشهدت بابل ومحافظات أخرى منذُ يوم 9 من شهر تموز/يوليو الماضي احتجاجات عارمة بسبب سوء الخدمات والفساد وقلة فرص العمل، تخللتها أعمال عنف، خلفت 14 قتيلًا من المتظاهرين فضلًا عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين.