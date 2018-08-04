تظاهرة ضخمة للدروز في تل أبيب تنديدًا بـ”قانون القومية”

ندد الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل خلال تظاهرة ضخمة، في تل أبيب، اليوم السبت، بـ”قانون القومية” المثير للجدل.

ونظمت المظاهرة التي دعا إليها الزعيم الروحي للطائفة، موفق طريف، في “ميدان رابين” وسط تل أبيب، تحت شعار “حقوق متساوية لجميع المواطنين”.

ورفع المتظاهرون شعارات عدة من بينها: “هذا حقنا وهذه دولتنا ولا أحد يصنع لنا معروفًا”، “دولة واحدة قانون واحد- فقط المساواة”، “مستقبل أولادنا مشترك”، “نعم للمساواة لا للرشوة”.

إلى ذلك، أعلن 3 ضباط دروز في الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتزامهم الاستقالة من الجيش بسبب قانون القومية، حسب قناة “كان” الإسرائيلية.

وجاءت الاستقالات رغم دعوة رئيس أركان الجيش جادي إيزنكوت، إلى “إبقاء القضايا السياسية المثيرة للجدل خارج نطاق الجيش”.

يشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قاطع، يوم الخميس، جلسته الطارئة مع الطائفة الدرزية، التي يقدر عددها بـ120 ألفًا؛ على خلفية نعتهم قانون “القومية اليهودية” بـ”العنصري”.

ويعترف قانون القومية بيهودية الدولة وينص على أنّ “الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي”، كما أنّه ينص على “خفض مستوى اللغة العربية أيضًا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)”.