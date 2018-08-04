اشتباكات بمقر الخارجية الصومالية إثر محاولة الأمن اعتقال نائب الوزير

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات عنيفة في مقر وزارة الخارجية الصومالية؛ إثر محاولة قوات الأمن اعتقال نائب الوزير، تنفيذًا لمذكرة صادرة بحقه؛ إثر اتهامه بالفساد.

وبحسب موقع “الصومال الجديد” المحلي، فإن قوات الأمن “حضرت إلى مقر الخارجية لاعتقال نائب الوزير بناء على مذكرة من المدعي العام أحمد علي طاهر، غير أن حرس الوزارة اشتبكوا معها، بينما احتمى المتهم بسيارة واقية من الرصاص”.

وأفادت المصادر، أن قائد الشرطة الصومالية الجنرال بشير عبده محمد، وصل إلى مقر وزارة الخارجية، بعد الاشتباكات؛ لبحث تطورات الملف مع المسؤولين، بينما انسحبت قوات الأمن.

ويأتي هذا الحادث في وقت يتهم مسؤولون صوماليون رئيس الحكومة، حسن خيري، باستخدام القضاء وقوات الأمن لتصفية حسابات مع خصومه السياسيين.