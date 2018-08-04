إسرائيل تقصف موقعًا لـ”مطلقي البالونات الحارقة” شمال غزة

نفذت طائرات حربية إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، غارات جوية على منطقة في شمال قطاع غزة، كان يتواجد قربها شبان يعتقد أنهم مطلقو طائرات ورقية وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مكانًا قرب تجمع للشبان يُعتقد بأنهم مطلقو طائرات ورقية حارقة.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات ناجمة عن الغارة الجوية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن طائرة تابعة له “هاجمت خلية أطلقت بالونات محترقة من شمال قطاع غزة”، تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وفق الأناضول.

ويُطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.