مقتل 3 شرطيين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين

قُتل 3 من عناصر الشرطة العراقية، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء حملة تمشيط منطقة صحراوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأفاد النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، بأن “3 من عناصر الشرطة الاتحادية قُتلوا جراء انفجار عبوة بمركبتهم العسكرية، التي كانوا يستقلونها في الصحراء المحيطة بمدينة تكريت مركز المحافظة”.

وأوضح أن “العبوة انفجرت أثناء حملة تمشيط تقوم بها قوات الشرطة الاتحادية في المنطقة الصحراوية؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش”، لافتًا إلى أن القوات الأمنية أبطلت مفعول أكثر من 70 عبوة ناسفة، خلال حملة التمشيط على مدى اليومين الماضيين، وفق الأناضول.