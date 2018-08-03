النظام السوري يعلن عن مئات الوظائف الشاغرة في مؤسسات مختلفة  

أعلنت مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري، اليوم الجمعة، عن حاجتها لتوظيف المئات من المواطنين في مجالات مختلفة منها الغاز والكهرباء والخدمات.

ونشرت إدارات ووزارات عبر التلفزيون السوري إعلانات توظيف لاختيار أكثر من 850 موظفًا دائمين أو متعاقدين، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تأكيد الرئيس بشار الأسد أن إعادة الإعمار هي “أولى الأولويات”.

وأشارت إعلانات التوظيف إلى أن نصف الوظائف مخصصة “لذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام من الأب والأم والزوجة والأولاد والأخوة”.

وتضمنت إعلانات التوظيف الحاجة لتعيين 97 عاملًا في مؤسسة كهرباء محردة، الواقعة في محافظة حماة، فيما أعلنت الشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق عن رغبتها في التعاقد مع 89 عاملًا، بينما قالت الشركة السورية للغاز إنها تريد توظيف 175 عاملًا في مقر إدارتها العامة في حمص ومديرياتها في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وطلبت مديرية زراعة الحسكة العدد الأكبر وهو تعيين 209 موظفين، في المقابل أعلنت إدارات أخرى، خصوصًا في محافظتي درعا التي استعادها الجيش مؤخرًا والسويداء المجاورة في جنوب البلاد، عن حاجتها لعمال زراعيين وسائقين وموظفي صيانة وتقنيي كمبيوتر وحراس.

وقالت وزارة الإعلام السورية إنها ترغب بالتعاقد مع 122 عاملًا في اختصاصات الإعلام والعلوم السياسية والحقوق واختصاص الآداب في لغات عدة بينها الروسية والصينية والإسبانية واليابانية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد، خلال لقاء مع دبلوماسيين سوريين الشهر الماضي، أن “إعادة الإعمار هي أولى الأولويات في سوريا”.