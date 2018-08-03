الآلاف يتظاهرون في العراق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية

تظاهر آلاف العراقيين في عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، مطالبين الحكومة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وشهدت محافظات الوسط والجنوب، ذات الغالبية الشيعية، احتشاد محتجين مطالبين بتوفير فرص عمل وإجراء تعديلات على النظام السياسي في البلاد.

وفي ساحة “التحرير” وسط العاصمة بغداد، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتعديل الدستور، من أجل إحلال النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني، وفق وكالة أنباء الأناضول.

بدورها، أغلقت قوات الأمن الشوارع الرئيسة المحيطة بمكان الاحتجاج، وفرضت إجراءات مشددة باتجاه الجسور المؤدية إلى “المنطقة الخضراء”، حيث توجد مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكد متظاهر يدعى فتاح العبيدي أنّ “اعتماد النظام الرئاسي لإدارة البلاد بات أحد أبرز مطالب المحتجين، اليوم”، مشيرًا إلى “تجربة مريرة مع النظام البرلماني امتدت 15 عامًا، لم نحصل منها سوى على الأزمات وتدهور وضع البلاد”.

وأكد أنّه “لن يتم التراجع عن الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب، التي تقدمنا بها الشهر الماضي”، معتبرًا أنّ “ما قدمته الحكومة مجرد وعود في محاولة لاحتواء الموقف، وأنها لم تنفذ أيًّا منها”.

وفي محافظات البصرة، كربلاء، ذي قار، الديوانية، المثنى، النجف، خرجت تظاهرات مماثلة للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص عمل وملاحقة المسؤولين الفاسدين، وفق المحتجين.