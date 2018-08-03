بعد سيطرة النظام السوري على الحدود.. إسرائيل تفكك مستشفى ميدانيًا في الجولان (فيديو وصور)

بدأ الجيش الإسرائيلي تفكيك مستشفى ميداني يقع على مقربة من الحدود السورية في الجولان المحتل، كان يستخدم لتقديم العلاج الطبي لمصابي الحرب السورية منذ آب/ أغسطس 2017، بعد سيطرة النظام على المنطقة الحدودية.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف”، اليوم الجمعة، صورًا ومقطع فيديو، تُظهر عمليات إخلاء الموقع، والذي كان يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش الإسرائيلي، معلنًا توقف عمل المستشفى بعد عام واحد من إقامته، فيما أشار الموقع إلى أن 6800 سوري تلقوا العلاج هناك طوال هذه الفترة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الحرب السورية واجه السكان المدنيون في الجانب السوري مشاكل في تدفق الأدوية فضلًا عن نقص شديد في الخدمات العلاجية، وأن الجيش الإسرائيلي عمل في المقابل على تقديم مساعدات طبية وإنسانية للسكان السوريين.

ولم يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسباب التي دفعته لتفكيك المستشفى الميداني الذي عمل بالتعاون مع منظمة إغاثية أمريكية، في هذا التوقيت، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ يتعامل في هذا الصدد على أن النظام السوري هو من يتحمل المسؤولية بالكامل عن المناطق الحدودية، ومن ثم ألقت إسرائيل هذا العبء على كاهله.

ولم تأتِ الخطوة الإسرائيلية الخاصة باستيعاب المصابين والمرضى السوريين لأسباب إنسانية فقط، فقد حاولت إسرائيل بذلك منع تدفق عشرات الآلاف من السوريين عبر الحدود، وتقر بأن قرابة 70 ألف سوري من محافظة درعا، جنوبي البلاد، حاولوا النزوح صوب الحدود الشهر الماضي وحده.