الهند توقف تأشيراتها للعراقيين بسبب رفع الحواجز عن سفارتها ببغداد

أوقفت السفارة الهندية في العاصمة العراقية بغداد تأشيرات الدخول للمواطنين الراغبين بزيارة الهند احتجاجًا على قرار السلطات المختصة برفع الحواجز “الكونكريتية” عن محيط السفارة.

وقالت السفارة في بيان لها، أمس الخميس، إن جميع الخدمات القنصلية بما في ذلك منح أنواع التأشيرات معلقة من 31 يوليو/ تموز 2018 لحين قيام الحكومة العراقية بإعادة نصب التحصينات الأمنية خارج السفارة.

ويأتي ذلك بعد قرار عمليات بغداد إزالة الحواجز “الكونكريتية” من محيط السفارة في المنطقة الخضراء التي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية.

ويزور الهند شهريًا آلاف المواطنين العراقيين الراغبين في إكمال الدراسة أو تلقي العلاج، نظرًا لانخفاض التكاليف والانفتاح العالي بين بغداد ونيودلهي، فضلًا عن ضعف الخدمات الطبية والتعليمية في العراق.