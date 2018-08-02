العراق.. اعتقال بقية أفراد خلية “هجوم أربيل”

ألقت قوات مجلس أمن إقليم كردستان شمالي العراق القبض، الخميس، على ما تبقى من أفراد الخلية المسؤولة عن الهجوم على مبنى محافظة أربيل، الشهر الماضي.

وقال المجلس، في بيان، إن قوات الإقليم اعتقلت من تبقى من أفراد الخلية المسؤولة عن التخطيط، ومهاجمة مبنى محافظة أربيل، موضحًا أن الخلية مكونة من 6 أفراد بقيادة إسماعيل نجم الدين إسماعيل، المعروف باسم “الملا إسماعيل سوسيي”.

وأشار إلى أنه وفق اعترافات من تبقى من أفراد الخلية الذين اعتقلوا جميعًا، فإن قائد الخلية ” على صلة بداعش منذ عام 2014، وبايع التنظيم مرتين، وأرسل تسجيلات صوتية إلى قادة التنظيم عبّر فيها عن استعداده للقيام بأي عمل، كما زود التنظيم بمعلومات استخبارية عن قوات البيشمركة”.

وأضاف المجلس أن “آخر أعمال الإرهابي إسماعيل سوسيي كان توفير السلاح والمال والمستلزمات للمجموعة المنفذة للهجوم على مبنى محافظة أربيل، لكنه اعتقل في الـ3 من شهر تموز/يوليو الماضي، من قبل مديرية أمن أربيل، بقرار قضائي، بناءً على الأدلة التي تثبت انتماءه لداعش، وتمت مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزته ومستودع للذخيرة”.

ولفت إلى أن “هذه المجموعة قامت بالترويج للفكر المتطرف تحت ستار الدين الإسلامي عن طريق عدد من الأشخاص المتشددين، وخططوا للقيام بالأعمال الإرهابية”.

وبيّن أن “أحد أعضاء المجموعة الإرهابية هو (محمد شيرزاد)، الذي حُكم عليه بالسجن مدة عام في عام 2015 لإدانته بالانتماء لداعش، لكنه عاد للاتصال بالتنظيم بعد الإفراج عنه”.

واقتحم 3 مسلحين مبنى محافظة أربيل، في يوم 23 من شهر يوليو/تموز الماضي، واتخذوا موظفين رهائن خلال العملية التي انتهت بمقتل المهاجمين الـ3 وأحد الموظفين الرهائن، وإصابة عدد من أفراد الأمن؛ إثر اشتباكات استمرت قرابة 4 ساعات.