أزمة الوقود تُهدّد خدمات مستشفيات غزة

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من إغلاق بعض المستشفيات في القطاع؛ نتيجة الأزمة الحادة في الوقود التي تُعاني منها الوزارة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: إن “ناقوس الخطر يدق الآن في مستشفات القطاع، بعد أن قاربت كميات الوقود المتوفرة للمستشفيات على النفاد”.

وأضاف القدرة في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أنه “منذُ مطلع العام عانت مستشفيات القطاع من أزمة حادة في الوقود، وأعلنت الوزارة حينها إغلاق بعض المستشفيات”.

وتابع القدرة قائلًا: “بعد تدخل بعض الجهات الداعمة كدولة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية، تم إنقاذ الموقف عبر توفير الكميات اللازمة من الوقود”.

وأكد أنه في ظل أزمة الكهرباء التي يُعاني منها قطاع غزة، وانقطاعها لأكثر من 16 ساعة يوميًا، تضطر الوزارة لاستخدام كميات مضاعفة من الوقود لتشغيل مستشفياتها.

وأوضح القدرة أنه “بدأنا الآن في خطة تقشفية على صعيد المستشفيات”، مؤكدًا أنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه ربما تتكرر نفس الأزمة التي حدثت في بداية العام الجاري”.

وبيّن أن “نقص الوقود سيؤثر بشكل سلبي على 720 مريض كلى يحتاجون إلى عمليات غسيل 3 مرات أسبوعيًا، 36 منهم أطفال، إضافة إلى الجرحى في غرف العناية المركزة والذين يصل عددهم إلى 120 جريحًا”، موضحًا أن “تأخر توفير الوقود يعني الدفع باتجاه تعريض حياة هؤلاء المرضى للخطر”.