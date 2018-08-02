مفتي سُنة العراق يدخل على خط الاحتجاجات “الشيعية”

دخل مفتي السُنّة في العراق، اليوم الخميس، على خط الاحتجاجات التي تشهدها محافظات في العراق ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص للعمل.

وأعطى الشيخ مهدي الصميدعي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، مهلة 30 يومًا لإنهاء معاناة المتظاهرين في تلك المحافظات.

وحذّر زيد الحلبوسي، وهو متحدث باسم المفتي، اليوم الخميس، من أن دار الإفتاء ستنضم للاحتجاجات، في حال “لم تنته معاناة المتظاهرين المطالبين بتوفير خدمات ومحاربة الفساد”.

وقال إن “الشيخ مهدي الصميدعي، وجّه رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجاء فيها أن المفتي يهيب به لإنهاء معاناة المتظاهرين خلال 30 يومًا، وبعكسه ستقوم دار الإفتاء بالمشاركة مع المتظاهرين بكافة علمائها”.

وأضاف الحلبوسي أن “المفتي دعا جميع المتظاهرين إلى عدم السماح للمخربين وتجار الأحزاب ومروجي الفتنة، بإراقة الدماء والاستخفاف بالقانون”.