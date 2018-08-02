الحكومة المغربية ترفض التعليق على إقالة الملك لوزير الاقتصاد

رفضت الحكومة المغربية، اليوم الخميس التعليق على قرار الملك محمد السادس، القاضي بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، من منصبه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلف:”إن اجتماع المجلس الحكومي (هذا الأسبوع) لم يناقش موضوع الإعفاء الملكي”.

وبخصوص إعفاء وزير الاقتصاد، أوضح أنه “ليس لدي ما يضاف على بيان الديوان الملكي المتعلق بإعفاء الوزير محمد بوسعيد، لأن الأمر مؤطر بالدستور”.

وأشار الخلفي إلى أن “رئيس الحكومة اختار وزيرًا بالنيابة، وسيتم الإعلان عنه مع صدور المرسوم الخاص بالتعيين في الجريدة الرسمية للمملكة”.

ونفى وجود أي صراعات بين الوزراء لخلافة الوزير المُعفى، قائلًا:”ليست هناك خلافات حول تعيين وزير مالية بالنيابة، ولم يثر الموضوع حتى تكون هناك خلافات”.

وقرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء، إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، من منصبه.

وقال بيان للديوان الملكي، إنه طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور، “قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية”.