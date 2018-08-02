الحمدالله: تسلمنا 37% فقط من تعهدات المانحين لإعمار غزة منذ 2014

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، أنه تم الإيفاء بـ 37% فقط من تعهدات إعمار غزة، والتي أعلن عنها المانحون في العام 2014.

وقال رامي، اليوم الخميس، في لقاء صحفي بمقر رئاسة الوزراء برام الله، إن إجمالي ما تم استلامه من الجهات المانحة بلغ 1.884 مليار دولار.

وتغطي الأرقام التي أوردها الحمدالله، الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 حتى نهاية تموز/ يوليو 2018.

وأوضح الحمدالله، أن 9471 منزلًا من أصل 11 ألفًا، كانت مهدمة في غزة بشكل كامل، “تم بناؤها أو في طور الإنجاز أو يتوفر تمويلها اللازم”.

وأقر رئيس الحكومة الفلسطينية، بشأن اقتطاعات رواتب الموظفين العموميين في غزة، باقتطاع 50% من رواتب الموظفين، مؤكدًا “أنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة”، وفق الأناضول.

وبحسبه، بلغ عدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، “35 ألفًا، بينهم 15 ألف موظف مدني”، من أصل قرابة 58 ألفًا.

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات (50%) والتقاعد المبكر، منذ نيسان/ إبريل 2018 نحو 22.8 مليون دولار شهريًا. بينما بلغ متوسط إجمالي النفقات الحكومية الفلسطينية على قطاع غزة مؤخرًا، نحو 97 مليون دولار شهريًا.

وكان مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، قد خرج بتعهدات بلغت قيمتها 5.082 مليار دولار، تخصص للإعمار ودعم الحكومة الفلسطينية.