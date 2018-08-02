إسرائيل تمنع مجددًا نقل المحروقات إلى غزة

منعت إسرائيل مجددًا، اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر تسليم محروقات وغاز الى قطاع غزة ردًا على إطلاق طائرات ورقية حارقة على أراضيها من جديد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في بيان، إن هذا الإجراء اتُخذ ردًا على ما أسماها “مواصلة الإرهاب بواسطة بالونات حارقة، ومواجهات على الحدود” بين إسرائيل وغزة.

ويفترض أن يؤثر هذا القرار على القطاع، الذي يعاني أساسًا من انقطاعات التيار الكهربائي، وخصوصًا المستشفيات.

وكانت إسرائيل عززت في الـ17 من تموز/يوليو الحصار الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من عقد، بحظرها نقل المحروقات إليها ردًا على إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع على جنوب الدولة العبرية إذ دمر حوالى 3 آلاف هكتار، حسب السلطات.