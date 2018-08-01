العراق.. اختطاف 3 زعماء قبليين في محافظة صلاح الدين وأنباء عن تصفيتهم

اختطف مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، 3 زعماء قبليين في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد مصدر محلي.

وذكر المصدر لـ”إرم نيوز”، أنّ “ثلاثة شيوخ عشائر اختُطفوا أثناء عودتهم من محافظة النجف بعد دفن ضابط في الشرطة اغتيل يوم الثلاثاء”.

وأضاف أنّ “ميليشيات مسلحة اعترضت طريقهم، واقتادتهم إلى جهات مجهولة”، فيما تداولت مصادر إعلامية أنباءً غير مؤكدة عن “العثور على جثثهم في العاصمة بغداد”.

ووفق المصدر فإن “ميليشيات عصائب أهل الحق، وسرايا الخراساني، انتشرت مساء الأربعاء في قضاء الدجيل، ونصبت حواجز تفتيش وهمية، قبل وصول شيوخ العشائر، حيث يعتقد الأهالي أن تلك الميليشيات هي من نفذ عملية الاختطاف باتجاه العاصمة بغداد، بسبب خلافات سابقة مع قبيلة خزرج”.

بدورها قالت وسائل إعلام عراقية إنّ “قضاء الدجيل يشهد فوضى كبيرة، حيث قامت عشائر المدينة بقطع الطريق العام إثر عملية الاختطاف، واتهموا جهات معروفة تتخذ مقرًا لها في مدخل الدجيل بخطف شيوخ عشائرها”، مشيرة إلى أنّ “تلك الجهة قامت بإطلاق النار على المحتجين، مما أدى إلى سقوط قتيل وجريح”.

والثلاثاء، اغتال مسلحون مجهولون العقيد في شرطة صلاح الدين، حسين الخزرجي، على الطريق الرابط بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي إنّ “مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة العقيد الخزرجي أثناء عودته إلى الدجيل قادمًا من العاصمة بغداد، وأمطروه بوابل من الرصاص ليُردوه قتيلًا مع شقيقه المنتسب للشرطة المحلية”.

وتأتي التطورات في ظل أوضاع أمنية مرتبكة تعيشها محافظة صلاح الدين رغم انتهاء الحرب ضد داعش قبل سنتين، لكن مطالبات تصدر بين الحين والآخر من أعضاء الحكومة المحلية بضرورة تأمين المدينة من أي عمليات اختراق لعناصر التنظيم المتشدد.