الطيراوي وفتّوح في زيارة عاجلة لمصر

كشف مصدر فلسطيني مطلع لمراسل "إرم نيوز" في رام الله النقاب عن توجّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ومستشار الرئيس الفلسطيني روحي فتوح لجمهورية مصر العربية بشكل عاجل من قبل الرئيس محمود عباس ( ابو مازن) .
وذكر المصدر أن فتوح والطيراوي توجّها بشكل عاجل إلى مصر في مهمة كلفهما بها الرئيس محمود عبّاس و أن مهمة الوفد ستستغرق يومين تنتهي صباح الـ 30 من الشهر الجاري .
وتوقع المصدر أن يبحث الطيراوي وفتوح ملفات هامة وعاجلة مع مصر مثل المصالحة بين الرئيس محمود عباس والقيادي في حركة فتح محمد دحلان إضافة إلى موضوع المعابر الحدودية بين غزة ومصر وكذلك ملف استشهاد ياسر عرفات .