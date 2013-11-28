الطيراوي وفتّوح في زيارة عاجلة لمصر

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عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ومستشار الرئيس الفلسطيني روحي فتوح يتوجهان إلى مصر لبحث ملفات هامة وعاجلة مع مصر مثل المصالحة بين الرئيس محمود عباس والقيادي في حركة فتح محمد دحلان.