بعد اعتقال 4 قبل يومين.. إسرائيل تعتقل صحفيًا فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، صحفيًا فلسطينيًا من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين من اعتقال 4 صحفيين بمدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة عسكرية داهمت بلدة “زواتا” غربي نابلس، واعتقلت الصحفي محمد منى، مراسل وكالة “قدس برس”.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت إثر المداهمة في البلدة بين عشرات الشبان، والقوات الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أمس الأول، أربعة صحفيين فلسطينيين، من مدينة رام الله.