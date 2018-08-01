جماعة مسلحة تبث شريطي فيديو لياباني وإيطالي معتقلين في سوريا

نشرت جماعة مسلحة في سوريا يعتقد بأنها تابعة لتنظيم داعش، شريطي فيديو لرجلين ياباني وإيطالي محتجزين لديها.

وظهر في الشريط الأول رجل يتحدث باليابانية يرتدي لباسا باللون البرتقالي وهو اللون الذي عرف عن تنظيم داعش استخدامه بحق الرهائن الذين يحكم عليهم بالإعدام.

وكان يقف خلف الرجل رجل مسلح وملثم حاملا السلاح.

وكذلك أظهر المقطع الثاني الذي ظهر فيه رجل يتحدث الإيطالية.

وكانت السلطات اليابانية ذكرت إنها تحقق من مارس في اختفاء صحافي ياباني في سوريا يعتقد بانه محتجز كرهينة لدى جبهة النصرة.

بينما رجحت مصادر ان يكون الصحافي الإيطالي البالغ من العمر 32 عاما قد تم اختطافه في تركيا التي هرب من خلالها إلى سوريا.

وقال موقع سايت المختص بتعقب الحسابات التابعة للتنظيمات الإرهابية، إن الرجل الذي يدعى ياسودا والذي ظهر في الشريط الذي بُثّ الثلاثاء كوريّ لكنه يتحدث باللغة اليابانية، مؤكدا أن الشريط مسجل في الخامس والعشرين من تموز/يوليو.